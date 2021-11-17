الكتلة المستقلّة تدعو للمشاركة في حملة

2021/11/17 | 23:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت الكتلة المستقلة الشعبية، إلى المشاركة في حملة "أمهات ساحة التحرير"، لافتةً إلى أنها ستقف مساندة في البرلمان لأمهات الضحايا.

وقالت الكتلة الفائزة في انتخابات تشرين، ببيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "تقف مع أمهات الشهداء والمغيبين وذويهم في عموم العراق في المطالبة لتحقيق العدالة والانصاف والقصاص من المجرمين، وتدعو كل المتضامنين للمشاركة في حملة (أمهات التحرير) يوم غدٍ الخميس، الساعة الثالثة مساءً، في عموم ساحات الاحتجاج في العراق".

وأضافت الكتلة في بيانها: "لن نتوانى في بذل الجهد، وسنقف في البرلمان مساندين لصرخات أمهات الضحايا بوجه القتلة، مؤكدةً "سنواجه ونواصل حتى إقرار الحقوق لذوي الضحايا ودفع مؤسسات الدولة لمحاسبة الجناة".

وكانت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" في العراق، دعت إلى مبادرة في ساحة التحرير وسط بغداد تحت عنوان "أمهات ساحة التحرير".

ودعت المنظمة عبر بيان تابعه "ألترا عراق" أنه "للمشاركة في مبادرة (أمهات ساحة التحرير)، في يوم الخميس 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في الساعة الثالثة وحتى الساعة السابعة مساءً في ساحة التحرير"، كما دعت المنظمة، القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية لـ"التغطية الإعلامية للمبادرة".

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