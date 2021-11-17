تحطم مقاتلة بريطانية ’إف 35’ في البحر المتوسط

2021/11/17 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، تحطم مقاتلة "إف 35" تابعة لقواتها الجوية في البحر المتوسط خلال تحليق روتيني، مضيفة أن الطيار نجح في قذف نفسه خارج الطائرة قبل تحطمها.

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وقالت الوزارة في بيان تابعه "ناس" (17 تشرين الثاني 2021): إن "طياراً بريطانيا قذف نفسه خارج مقاتلة من طراز إف 35 خلال عملية طيران روتينية فوق البحر الأبيض المتوسط هذا الصباح".

وأضافت أن "الطيار أعيد بأمان إلى السفينة وفُتح تحقيق في الموضوع"، لافتة إلى أنه "لن يكون من المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت".

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