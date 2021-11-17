الوكالة الذرية تنفي علاقة كاميراتها في الهجوم على موقع إيراني

2021/11/17 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ يبدأ‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬الإثنين‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬طهران،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬كشفت‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬تواصل‭ ‬زيادة‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب‭.‬ وتتزامن‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬وقبل‭ […]

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