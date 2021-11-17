أحمد قذاف الدم ومجلس القبائل الليبية لـ (الزمان): فرصة فوز سيف الإسلام القذافي كبيرة

2021/11/17 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أكد‭ ‬أحمد‭ ‬قذاف‭ ‬الدم‭ ‬ابن‭ ‬عم‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬الراحل‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬والذي‭ ‬يقيم‭ ‬حاليا‭ ‬بالقاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يقدم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬لسيف‭ ‬الإسلام‭ ‬القذافي‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬عز‭ ‬العرب‭ ‬أبو‭ ‬القاسم‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القبائل‭ ‬الليبية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ […]

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