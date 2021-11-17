السودان تشهد أكثر الأيام دموية وبلينكن يعرض وعوده

2021/11/17 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيروبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)- ‬الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ شهد‭ ‬السودان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أكثر‭ ‬أيامه‭ ‬دموية‭ ‬منذ‭ ‬انقلاب‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان،‭ ‬مع‭ ‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬متظاهرين‭ ‬معارضين‭ ‬للحكم‭ ‬العسكري‭ ‬فيما‭ ‬عزل‭ ‬السودانيون‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬بقطع‭ ‬خدمات‭ ‬الهواتف‭ ‬والانترنت‭ ‬بالكامل‭.‬ وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬الأطباء‭ ‬المركزية‭ ‬وهي‭ ‬نقابة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للحكم‭ ‬المدني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬متظاهرين‭ ‬آخرين‭ ‬قتلوا‮»‬‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ […]

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