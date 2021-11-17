الاستخبارات تعتقل مطلوباً بتهمة “الإرهاب” وسط بغداد

2021/11/17 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، مطلوباً بتهمة “الإرهاب” وسط بغداد.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان مقتضب، إنه “تم القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 1/4 ارهاب ضمن قاطع الكرادة”، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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