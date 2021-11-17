كل ما تريد معرفته عن التضخم الاقتصادي..

2021/11/17 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يحاول العالم الخروج من تداعيات جائحة فيروس كورونا، فرض التضخم المالي ظلاله على واحدة من أكبر اقتصادات العالم، حيث تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا هائلا في الأسعار، ما أعاد الأسواق الدولية إلى دائرة القلق من ركود إجباري وآفات اقتصادية أخرى، بحسب محللين.

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