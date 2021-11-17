الإعلان عن نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا

2021/11/17 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا للسنة الدراسية 2021- 2022.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (17 تشرين الثاني 2021)، أن "قوائم القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)، تضمنت 482 طالبا".

واضاف البيان، انه "اشتملت قوائم قبول طلبة ذوي الشهداء على 99 طالبا".

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