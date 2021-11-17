2021/11/17 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة امنية القبض على متهم بالارهاب في الكرادة وسط بغداد.وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان انه: تم القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 1/4 ارهاب ضمن قاطع الكرادة وسط بغداد./انتهى3

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