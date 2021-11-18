2021/11/18 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ كانت‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬محط‭ ‬انظار‭ ‬اركان‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعات‭ ‬عقدها‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬زعيم‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬وعضو‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬انها‭ ‬مبادرة‭ ‬تسوية‭ ‬للخروج‭ ‬بحل‭ ‬مرض‭ ‬للأطراف‭ ‬كافة‭ ‬تنزع‭ ‬فتيل‭ ‬الازمة‭ .‬ ودعا‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماعات سياسية في أربيل لردم فجوة خلافات ما بعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماعات سياسية في أربيل لردم فجوة خلافات ما بعد الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).