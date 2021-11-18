بديل الانتخابات

2021/11/18 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قضية‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭ ‬ظلت‭ ‬مسكوتاً‭ ‬عنها‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬تعيسة،‭ ‬واثيرت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬الجميع،‭ ‬مواطنين‭ ‬وسياسيين،‭ ‬محليين‭ ‬ودوليين،‭ ‬كانوا‭ ‬يعلمون‭ ‬علم‭ ‬اليقين‭ ‬ان‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬دوراتها‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التزوير‭ ‬الصافي،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تشريعاتها‭ ‬وانتهاءا‭ ‬بتشكيلاتها‭ ‬ونتائجها،‭ ‬ولا‭ ‬حاجة‭ ‬بنا‭ ‬للتذكير‭ ‬كيف‭ ‬انّ‭ ‬نوابا‭ ‬نالوا‭ ‬مناصب‭ ‬سياسية‭ […]

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