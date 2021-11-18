البزّاز يشيد بالفريق الهندسي المشرف على استوديوهات أربيل ودبي ولندن

2021/11/18 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬تنال‭ ‬التكريم‭ ‬كأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تلفزيوني‭ ‬عربي‭ ‬ دبي‭ – ‬الزمان‭ ‬ وصف‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬حصول‭ ‬مجموعة‭ ‬قنوات‭ (‬الشرقية‭) ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الاولى‭ ‬عن‭ ‬افضل‭ ‬مشروع‭ ‬تلفزيوني‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬بناء‭ ‬استوديو‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬اربيل ‭ ‬وتطوير‭ ‬ستوديوات‭ ‬البث‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬ولندن‭ ‬بأنه‭ (‬انجاز‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ […]

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