وفاة احد ابطال باب الحارة عن 61 عاماً

2021/11/18 | 00:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان ونقيب فناني سوريا زهير رمضان الذي توفى اليوم بعد معاناة مع المرض، عن 61 عاماً.

ورمضان من مواليد اللاذقية عام 1960.



تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983.

شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم “ليالي ابن آوى” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل “شجرة النارنج” للمخرج سليم صبري.

كانت أشهر الأعمال التي شارك فيها: فيلم “رسائل شفهية” (عام 1991)، مسلسل “باب الحارة” أدى فيه شخصية “أبو جودت” رئيس مخفر حارة الضبع.

انتخب نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020.

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