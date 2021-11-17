بايدن يطالب بالتحقيق في

2021/11/18 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، هيئة المنافسة الأميركية إلى التحقيق فيما إذا كان "السلوك غير القانوني" هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الغاز الذي بات محط استياء متزايد من الأميركيين، فيما أرجع معهد أميركي الارتفاع إلى "القرارات السيئة" للإدارة وتحولات سوق الغاز.

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