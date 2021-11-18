وفاة فنان عربي مشهور

2021/11/18 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعلام السورية، الاربعاء، وفاة الفنان زهير رمضان في دمشق أحد نجوم مسلسل باب الحارة الذي اشتهر بدور (أبو جودت) عن عمر 61 عاما.

وقد نعت وزارة الاعلام السورية، اليوم (17 تشرين الثاني 2021)، نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان في دمشق بعد صراع مع المرض.

وذكرت الاخبارية السورية، أن "وزارة الإعلام ونقابة الفنانين تنعيان نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية الفنان النجم زهير رمضان بعد صراع مع المرض".

ويعد الفنان زهير رمضان أحد نجوم مسلسل باب الحارة الذي اشتهر بدور (أبو جودت).

الفنان الذي أثار جدلا كبيرا، في أكثر من موقف، هو من مواليد اللاذقية عام 1960.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983.

شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم "ليالي ابن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري.

كانت أشهر الأعمال التي شارك فيها:

فيلم "رسائل شفهية" (عام 1991)، الذي حقق ناجحا غير مسبوق، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، وسيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.

مسلسل "باب الحارة" أدى فيه شخصية "أبو جودت" رئيس مخفر حارة الضبع.

مسلسل "ضيعة ضايعة" للمخرج "الليث حجو"، وفيه أدى دور "عبد السلام البيسة"، مختار ضيعة "أم الطنافس الفوقا".

انتخب نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020.

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