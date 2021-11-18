زيارة دون موعد مسبق.. غزال مصاب يقتحم مستشفى

2021/11/18 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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فوجئ أعضاء الطاقم الصحي بمستشفى في الولايات المتحدة بغزال يقتحم الباب الرئيسي ويعتلي درجات السلم الكهربائي وسط ذهول الحاضرين.

والتقطت كاميرات المراقبة الغزال، الذي بدا أنه مصابا في ساقه، وهو يدخل من باب مستشفى مدينة باتون روج في لويزيانا، بعد ظهر الاثنين، ثم مروره أمام الموظفين والزائرين.

وأخذ الغزال الاتجاه الخاطئ في المصعد إلا أنه نجح في الوصول إلى الطابق الثاني، وهناك أوقفه موظفو المستشفى، حتى وصل أعضاء فريق الحياة البرية في المدينة، الذين اضطروا إلى القتل الرحيم للحيوان، بعد أن وجدوا أنهم مصاب بجروح شديدة من أنفه نتيجة اصطدامه بسيارة على ما يبدو.

ويُظهر مقطع فيديو آخر حصل عليه موقع WBRZ الغزال أثناء نقله على عربة نقالة.

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