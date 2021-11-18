وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان

2021/11/18 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا نقيب فناني سوريا زهير رمضان الذي توفي مساء اليوم بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 61 عاما.ورمضان من مواليد اللاذقية عام 1960.تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983.وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم "ليالي ابن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري.وكانت أشهر الأعمال التي شارك فيها:فيلم "رسائل شفهية" (عام 1991)، الذي حقق ناجحا غير مسبوق، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، وسيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.ومسلسل "باب الحارة" أدى فيه شخصية "أبو جودت" رئيس مخفر حارة الضبع.ومسلسل "ضيعة ضايعة" للمخرج "الليث حجو"، وفيه أدى دور "عبد السلام البيسة"، مختار ضيعة "أم الطنافس الفوقا".وانتخب رمضان نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في حزيران 2020./انتهى3

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