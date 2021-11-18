مختار ’ضيعة ضايعة’ وضابط ’الحارة’.. نقابة الفنانين السوريين تنعى زهير رمضان

2021/11/18 | 00:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت نقابة الفنانين السوريين، نقيبها الممثل زهير رمضان الذي توفي مساء اليوم إثر صراع مع المرض.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" في خبر مقتضب عن وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريتين، نبأ وفاة "زهير رمضان" عن عمر ناهز 62 عاماً.

ولعب رمضان أدواراً بطولة في المسلسلات الدرامية والكوميدية السورية، ومن أبرزها "ضيعة ضايعة" و"باب الحارة" كما تولى منصب نقيب الفنانين السوريين.

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