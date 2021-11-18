2021/11/18 | 01:25 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: axb-rHbcq4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع امل علي | تأييد سياسي وشعبي للمبادرة التي طرحها السيد عمار الحكيم | 2021/11/17) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع امل علي | تأييد سياسي وشعبي للمبادرة التي طرحها السيد عمار الحكيم | 2021/11/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).