العراقية سارة عيدان تدعو ملكة جمال جنوب أفريقيا إلى

2021/11/18 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، بـ"مقاومة" ملكة جمال جنوب أفريقيا لدعوات مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون المرتقب تنظيمها في إسرائيل.

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