هاجَر قاصدا العلاج فعاد في نعش.. مأساة العراقي كيلان على الحدود البولندية البيلاروسية

2021/11/18 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتخيل الشاب الكردي العراقي، جيلان ديلير، أن حلمه بالعلاج في ألمانيا سينتهي على الحدود البلاروسية البولندية، وبدل العودة إلى كردستان العراق معافا من مرضه سيعود جثمانا، ويلقي موته الضوء على مأساة الالاف من المهاجرين الذين تحولوا إلى وقود لأزمة كبيرة بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

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