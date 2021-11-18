بلجيكا تشدد إجراءات مكافحة كورونا وسط ارتفاع كبير في الإصابات

2021/11/18 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الحكومة البلجيكية اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا حيث وسعت استخدام الكمامات والعمل الإلزامي عن بعد في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الإصابات.وقال رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، خلال مؤتمر صحفي ، إن "إشارات الإنذار تومض باللون الأحمر".وأضاف أن الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن المزدحمة سيشمل الآن من يبلغون 10 أعوام أو أكثر، وأشار إلى أن العمل عن بعد سيكون إلزاميا لمدة 4 أيام من أسبوع عمل من 5 أيام حتى 12 ديسمبر.وقال دي كرو إنه سيتم فرض قواعد خاصة قريبا لتتكيف المدارس مع مكافحة "كوفيد-19".وتواجه بلجيكا مرة أخرى أزمة فيروس كورونا رغم أن 76.1% من السكان قد تم تطعيمهم، بما في ذلك 88% من جميع السكان البالغين، وهي واحدة من أعلى المعدلات في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.وزادت الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي ووصلت إلى أكثر من 10000 حالة في اليوم.كما ارتفع دخول المستشفيات بنسبة 21% خلال نفس الفترة بينما ازداد استخدام أسرة العناية المركزة بنسبة 28% لتصل إلى 557 حالة.

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