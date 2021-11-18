2021/11/18 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا تأجل موضوع التعداد السكاني طيلة هذه السنوات؟ أسباب فنية ام سياسية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعداد سكاني إلكتروني في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعداد سكاني إلكتروني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).