قرداحي يعلق على

2021/11/18 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق له على وثيقة "مكافأة نهاية الخدمة"، أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنها غير صحيحة وهي "كذبة جديدة" وورقة "مزورة".

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