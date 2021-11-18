مانيلا تتّهم بكين بإطلاق مدافع مائية على قوارب فيليبينية في مياه متنازع عليها

2021/11/18 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهّمت مانيلا، الخميس، خفر السواحل الصينيين بإطلاق مدافع مائية على قوارب فيليبينية كانت تنقل إمدادات لعسكريين فيلبينيين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدّة بين البلدين، مطالبة بكين بـ"التراجع".

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