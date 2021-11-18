منهاالسعودية.. أمريكا تجدد قائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية

2021/11/18 | 06:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا حول الدول المدرجة بقائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية مؤكدة على أنها لن تتنازل عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد.

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