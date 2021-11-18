شركة عالمية تشتري حقوق

2021/11/18 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة إنتاج إيرلندية عالمية شراء حقوق فيلم إيراني يحكي عن المثلية وصور في إيران رغم القوانين المتشددة في البلاد تجاه المثلية.

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