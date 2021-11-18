أمير سعودي يعلق على تلقي مشرّعين ببريطانيا أموالا مقابل مهاجمة السعودية

2021/11/18 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على التقارير التي تداولتها وسائل إعلام بريطانية بأن مشرعين في مجلس العموم بالبلاد تلقوا أموالا مقابل المشاركة بندوات تهدف لمهاجمة المملكة العربية السعودية.

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