وزير الدفاع الأميركي: يجب فعل المزيد لتجنب الإضرار بالمدنيين

2021/11/18 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، على أهمية "بذل الجيش المزيد من الجهود لمنع إيذاء المدنيين"، في أول تعليق له على الغارات الأميركية عام 2019، والتي يقال إنها أسفرت عن مقتل العشرات من النساء والأطفال في سوريا.

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