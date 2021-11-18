حكمة التمرد في اليوم العالمي للفلسفة - زهير الخويلدي

2021/11/18 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ما هو التمرد؟ يبدأ التمرد عندما يرفض الفرد قبول موقف يعتبره، عن حق أو خطأ، غير عادل.



وهكذا فإن الطفل الصغير الذي يرفض الذهاب إلى الفراش هو بالفعل، بمعنى ما، فيما يسمى بـ "روح التمرد"، لأنه يعترض على نظام قائم، والذي يرفضه باسم الفكرة التي لديه، بلا شك.



مرتبكًا جدًا ولكن أيضًا بصدق شديد، من مصلحته الخاصة، وبالتالي يعاني من شعور بالظلم.



لكن تمرد الكبار يختلف عن تمرد الأطفال فقط من خلال شدته، وأهدافه ......





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