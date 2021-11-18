2021/11/18 | 07:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل عدد من الأرقام القياسية الجديدة الاستثنائية التي تندرج تندرج جميعها تحت شعار "مهارات خارقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن "مهارات خارقة".. موسوعة غينيس تكشف عن أرقام من الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن "مهارات خارقة".. موسوعة غينيس تكشف عن أرقام من الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).