أرض رأس المال، تاريخ الولايات المتحدة كتاريخ الرأسمالية: قراءة في كتاب -عصور الرأسمالية الأمريكية: تاريخ الولايات المتحدة-- القسم الثاني - محمود الصباغ

2021/11/18 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغلم تكن المفاجأة الكبرى في العام 2016 هي صعود دونالد ترامب وانتخابه، فذلك مسار وصت اسسه منذ أكثر من نصف قرن تقريباً على أيدي باري غولد ووتر وجورج والاس ورونالد ريغان وبات بوكانان ونيوت غينغريتش ورئيسين من عائلة بوش، بل أن المفاجأة الكبرى كانت في ظهور بيرني ساندرز الاشتراكي الديمقراطي الفخور بذلك، الذي انصب اهتمامه السياسي على الرأسمالية -لا سيما في شكلها المؤسسي- الذي وصفه بو ......





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