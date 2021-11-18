رغم مجزرة 17 نوفمبر الثورة مستمرة - تاج السر عثمان

2021/11/18 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 جاءت مليونية 17 نوفمبر رغم القمع الوحشي واغلاق الكباري والاتصالات والانترنت ، وحملة الاعتقالات قبل يوم من الخروج للشارع ، التي واجهتها قوات الانقلاب الدموي بوحشية أدت لاستشهاد أكثر من 15 شهيدا ومازال الحصر مستمرا ، اضافة لعشرات الاصابات والمعتقلين ، فقد تم هجوم وحشي من قوات الاحتلال علي موكب بحري المتوجه الي القصر الجمهوري بالرصاص الحي مما أدي لأكبر عدد من الاصابات في بحري من الشهداء ( أك ......





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