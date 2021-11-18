الحُكم بالسجن على رجل شجاع! - محمد عبد المجيد

2021/11/18 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد المصريون طيبون، وساذجون، وخائفون فبعد الحُكم بسجن المستشار أحمد عبده ماهر خمس سنوات بتهمة ازدراء الأدياء؛ يستغيثون بالرئيس السيسي ليتدخل، وينقذ المستشار من أيدي الظُلم!والحقيقة التي يعرفها كل عاقل وراشد ووطني أن الحُكم الظالم كان بايحاء من السيسي نفسه، وأنه وراء السلفية والجاهلية وأنه لا يفهم معني ازدراء الأديان، وأنه يظن أن الإسلام فقط هو دين المصريين.الطيبون الساذجون أكثرهم مثقفون ومتعلم ......





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