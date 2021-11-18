تطورات في قضية فيلم

2021/11/18 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المشرفة على سيناريو فيلم "راست"، ميمي ميتشل، في دعوى قضائية رفعتها الأربعاء، إن السيناريو لا يتضمن إطلاق الرصاص من مسدس، أثناء المشهد الذي كان يتدرب عليه الممثل أليك بالدوين، عندما قتل مصورة الشهر الماضي.

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