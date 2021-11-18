2021/11/18 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، لشبكة "سي بي أس" نيوز، إن الصاروخ الذي اختبرته الصين وتفوق سرعته سرعة الصوت كان قد "مر حول العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال أميركي يعرب عن قلقه من الصاروخ الصيني الذي لف الأرض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال أميركي يعرب عن قلقه من الصاروخ الصيني الذي لف الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).