السعودية تعلن عن أول سباق ماراثون بمسافة 42.2 كيلومترا.. إليكم موقعه

2021/11/18 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في السعودية عن إقامة أول سباق ماراثون كامل في البلاد لمسافة 42.2 كيلومترا في الـ5 من مارس/ اذار 2022.

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