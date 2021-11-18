طيران الجيش يقتل خمسة إرهابيين في ديالى

2021/11/18 | 08:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتمكن أبطال طيران الجيش، اليوم الخميس، من قتل خمسة إرهابيين ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية في ديالى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن" أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل خمسة إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في محافظة ديالى".واضافت أن" أحد الإرهابيين كان يحمل سلاحاً قناص"، مبينة أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى".

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