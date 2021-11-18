وزير الخارجية يتوجه اليوم الى البحرين للمشاركة في قمّة الأمن الإقليمي

2021/11/18 | 08:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يتوجه وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الى البحرين للمشاركة في قمّة الأمن الإقليمي "حوار المنامة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ، أن" الوزير سيشارك في قمّة الأمن الإقليمي"حوار المنامة" التي تعقد في البحرين في دورتها السابعة عشرة ".وأضاف، ان وزير الخارجية سيجري عدداً من اللقاءات على هامش القمة./انتهى

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