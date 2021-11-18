احباط تعرض ارهابي على نقطة عسكرية في ديالى

2021/11/18 | 08:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احبطت قوات الجيش تعرضا ارهابيا على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه تم الليلة الماضية احباط تعرض استهدف نقطة عسكرية في منطقة النقشبندية باطراف ناحية جلولا شمال شرق بعقوبة مشيرا الى ان قوة عسكرية شرعت بعملية تعقب الارهابيين باسناد من طيران الجيش /انتهى

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