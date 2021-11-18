قائمة تضم 19 مطربا ممنوعين من الغناء في مصر

2021/11/18 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعكشفت نقابة الموسيقيين في مصر، عن قائمة المطربين الممنوعين من الغناء في البلاد، وأعلنت عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل.ورصد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، منصور هندي، أسماء الممنوعين، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.من جانبه، أشار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، إلى أن القائمة التي أصدرتها نقابة المهن الموسيقية، بأسماء الممنوعين من الغناء، تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور.وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، أوضح هاني شاكر أنه يمكن للمطربين الصادر بحقهم القرار الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".وأوضح شاكر أن القائمة التي أصدرتها النقابة وأثارت الجدل اتخذت منذ فترة، وأن الأسماء الموجودة في القائمة منذ أكثر من شهرين، لافتا إلى أن من هؤلاء الأسماء من ليس له علاقة بالنقابة، ويعمل بشكل غير قانوني.وشدد على ضرورة تنبيه الجهات المعنية بشرطة السياحة والفنادق والمحلات، بمنع التعامل معهم، وكذلك من خضعوا للامتحانات ورسبوا فيها.كما تطرق الفنان هاني شاكر إلى موضوع قبول بعض الأسماء الممنوعة بالنقابة، بعد خضوعهم للاختبارات، وأوضح قائلا: "اللي شايف نفسه ورقه جاهز ومقضي الجيش اللي عليه وجايب شهادته وعايز يقدم في الامتحان أهلا وسهلا، لأننا بنجيب مجموعة منتقاة من الملحنين اللي بنثق في رأيهم، وهما بيقولوا ده ينفع وده مينفعش".وفي مداخلة مع برنامج "التاسعة"، كشف نقيب الموسيقيين أن من بين القائمة التي أصدرتها النقابة بأسماء الممنوعين من الغناء، من لا يجيد القراءة والكتابة، وقال: "مبيعرفش يقرأ ويكتب ومعندوش شهادة ومخلصوش جيش وعندهم مشاكل كتير"، مشيرا إلى "الغناء والفن مش بالعافية"، معربا عن رفضه لحجة "أكل العيش وعندي فرقة".ولفت هاني شاكر إلى أن "الراب مختلف عن غناء المهرجانات"، مبديا إعجابه بالمطرب "ويجز"، مؤكدا أنهما على علاقة طيبة، وسعيد بصور حفلته الأخيرة، التي حضرها نجله.المصدر: "اليوم السابع + "الوطن"

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