مقتل خمسة إرهابيين بضربة جوية في ديالى

2021/11/18 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني مقتل خمسة إرهابيين ينتمون الى عصابات داعش بضربة جوية في ديالى.وقالت الخلية في بيان ، أن" أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل خمسة إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في محافظة ديالى".واضافت أن" أحد الإرهابيين كان يحمل سلاح قناص"، مبينة أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى"./انتهى

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