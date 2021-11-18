2021/11/18 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الخارجية توثيق سفر 430 عراقياً عالقين على الحدود البيلاروسية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ، أن"430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستتم اليوم".واضاف أن" فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين".واوضح أن"الوزارة تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة،"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية توثق سفر 430 عراقياً عالقين على الحدود البيلاروسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية توثق سفر 430 عراقياً عالقين على الحدود البيلاروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).