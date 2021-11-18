التربية تكشف عن إستراتيجيتها للتعليم الإلكتروني: ستكون عبر التلفزيون التربوي

2021/11/18 | 08:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة التربية، الخميس، ان إستراتيجيتها للتعليم الالكتروني ستكون عبر التلفزيون التربوي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال مدير فضائية العراق التربوية التابعة للوزارة احمد عادل المالكي، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (18 تشرين الثاني 2021)، إنه "سيتم قريبا اطلاق المقررات المنهجية للطلبة للمنهاج الدراسي المكيف"، كاشفا عن "تشكيل لجنة مركزية لمتابعة ملف التعليم عن بعد يترأسها الوكيل العلمي وبعضوية مديريات التربية المعنية".

وبين ان "البرنامج الذي اطلق، خاص باستعراض المواد الدراسية للمنهاج المكيف، ونشر طرائق التدريس الحديثة له والتي ستخدم المعلم والمدرس في آن واحد اسهاما بتطوير واقع التعليم الالكتروني للسنة الدراسية الحالية".

وذكر المالكي ان "البرنامج سيعمل على استعراض المواد ويعرف الطلبة بالمفردات والمواضيع التي سيدرسها خلال العام الدراسي الحالي، اضافة الى كيفية توزيع الحصص الدراسية والمواضيع والامتحانات الفصلية".

وبين ان "الوزارة اعدت خطة للتعليم الالكتروني تضمنت تحديد ستراتيجية التعليم عن بعد بهدف تطويره ومواكبة التطورات الحاصلة ضمنه، اضافة الى تحديد عدد الحصص الالكترونية، كما ستخصص القناة الاولى في فضائية العراق التربوية، لبث الدروس للمرحلة الثانوية، وفضائية العراق (كيدز) التربوية للمرحلة الابتدائية، اذ تم اعداد جدول مركزي لجميع المدارس لمتابعة الدروس عبرهما".

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