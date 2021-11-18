النقل تعلن تسيير طائرة لإجلاء العالقين في بيلاروسيا

2021/11/18 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل عن انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوي صباح اليوم الخميس من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال مدير […]

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