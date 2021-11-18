2021/11/18 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع طلب الولايات المتحدة من كبار مستهلكي الخام تحرير خاماتها من الاحتياطيات الاستراتيجية.وتأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي بدأت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع أسعار النفط بعد موجة صعود المركز الخبري الوطني.

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