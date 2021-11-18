المغرب.. حقيقة تصريح وزير العدل بشأن

2021/11/18 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في المغرب، ما ادعوا أنه تصريح لوزير العدل المغربي، حول دخول الزوج منزله، أثار الجدل وتبين أنه مضلل.

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