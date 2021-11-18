2021/11/18 | 08:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قال وزير الموارد المائيَّة مهدي رشيد الحمداني إنه يسعى خلال مشاركته، اليوم الخميس، بالدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للحصول على دعم عربي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسعى للحصول على دعم عربي بشأن حصته المائية من دول المنبع المركز الخبري الوطني.

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