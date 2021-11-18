2021/11/18 | 09:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة عراقية تتوجه لمطار مينسك لاجلاء العراقيين العالقين في بيلاروسيا

أعلنت وزارة النقل عن إنطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي صباح اليوم الخميس من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة عباس عمران قوله انه: تم تسير رحلة إستثنائية بواسطة طائرة B747 واسعة البدن بعد إستحصال الموافقات الرسمية من قبل السلطات العليا العراقية والبيلاروسية.

واضاف: انه تم تأمين كافة الإحتياجات المطلوبة وتخصيص كادر متخصص من طواقم الشركة لتنفيذ هذا النوع من الرحلات الإنسانية لاسيما وأن القادمين يعانون من أوضاع صعبة متمنين لهم سلامة الوصول الى أرض الوطن

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