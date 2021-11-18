المقداد: سوريا تبذل جهدا هائلا لعودة مواطنيها اللاجئين والغرب يستغل آلامهم خدمة لأغراضه السياسية

2021/11/18 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق تبذل جهدا هائلا لعودة مواطنيها اللاجئين، مشيرا إلى أن الغرب “يستغل آلامهم” لتحقيق مآرب سياسية.وقال المقداد في تصريح للصحفيين في قصر المؤتمرات […]

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